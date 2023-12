Guidava auto con completamente ubriaco, denunciato un 54enne

Guidava la propria auto, nelle strade della castellana, completamente ubriaco. Quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo è risultato positivo all'alcolemia con un tasso superiore ai 2,50.

Protagonista di questa vicenda è un uomo sudamericano di 54enne avvenuta in nottata. Oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, per lo straniero è scattato il sequestro del veicolo e gli è stata elevata pure una contravvenzione per circolazione con patente di guida non revisionata.

Sempre i carabinieri di Castelfranco hanno inoltre arrestato un ghanese classe 39enne in forza di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. Lo straniero dovrà espiare 1 anno di reclusione per reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.