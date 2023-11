Brucia una tenda parasole, era già stato condannato per violenza sessuale

Una settimana fa era stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per cinque tentativi di violenza sessuale nei confronti di altrettante donne lungo il Sentiero degli Ezzelini, un percorso naturalistico tra Castello di Godego e Castelfranco. A una delle vittime tirò un pugno rompendolo il naso. F.P., 29 anni di Riese Pio X, è ora nuovamente a processo: questa volta avrebbe incendiato per ripicca una tenda da sole nell'abitazione di un conoscente, provocando l'annerimento anche delle parenti esterne della casa e danni alla finestra della cucina.

Il giovane, che ha alle spalle un brillante passato come promessa del calcio dilettantistico, era stato in passato arrestato svariate volte per maltrattamenti in famiglia. In una occasione, alla fine di un diverbio con i genitori che gli avevano rifiutato i soldi che il 29enne voleva usare per acquistare droga, avrebbe tentato di dare fuoco alla sua casa. I fatti relativi al nuovo processo sarebbero accaduti a Castelfranco all'inizio dell'estate del 2019. Secondo le indagini F.P. (difeso dall'avvocato Alessandra Nava) avrebbe chiesto all'amico del denaro per comperare stupefacenti ma questi non glielo avrebbe dato. Alla fine tra i due sarebbe scoppiato un diverbio e dopo la tenda del conoscente sarebbe andata a fuoco.

Ma sull'origine di quell'incendio regna però l'incertezza. Non è infatti certo che ad appiccare il fuoco sia stato il 29enne, che un testimone riferisce aver visto discutere con il proprietario della casa ma che non sarebbe mai entrato nell'abitazione. Della sua responsabilità è invece certo l'amico, secondo cui il ragazzo avrebbe agito come conseguenza del “prestito” negato.