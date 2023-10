Lutto nel ciclismo, trovato morto in casa Eddy Forner: aveva 48 anni

Un malore improvviso, forse un infarto, è costato la vita all'ex ciclista professionista Eddy Forner. L'ex atleta, oggi 48enne, è stato trovato senza vita domenica sera, attorno alle 21, nella sua abitazione di Quinto di Treviso. A fare la triste scoperta è stato un parente, allarmato dal fatto che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti, supportati anche dai carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare la morte del ciclista. Non ravvisando segni di violenza o altre tracce sul corpo, la Procura di Treviso ha subito affidato alla famiglia la salma dell'uomo. Nelle prossime ore sarà fissata la data delle esequie.

Forner, nativo di Pederobba, aveva vissuto molti anni a Cavaso del Tomba dove era molto conosciuto. Dopo l'attività agonistica ad alto livello, il 48enne aveva gestito una videoteca, una pizzeria e un bar a Castelcucco. In passato si era occupato anche di aste immobiliari e attualmente possedeva un ditta di specializzata in prodotti per la verniciatura e la tinteggiatura. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia di Forner, conosciuto per aver gareggiato dal 2001 al 2006. Poi, dopo un breve ritiro, il ritorno alle corse nel 2008.