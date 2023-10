Va a funghi nel bosco ma si perde: 81enne trevigiano salvato dal Soccorso Alpino

Tra le 13.30 e le 14.30 di sabato 21 ottobre la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, con una decina di tecnici, è intervenuta per rintracciare un 81enne della.provincia di Treviso andato a funghi in Val de Stali.

L'anziano aveva parcheggiato l'auto a bordo strada e si era addentrato nel.bosco per un centinaio di metri, perdendo però l'orientamento. Il.punto in cui si è fermato era ripido e impervio, reso ancor più sdrucciolevole dalle piogge degli ultimi giorni. A quel punto l'81enne ha chiesto aiuto tramite il.Nue112. La.Sores ha allertato la stazione di Maniago, i vigili del fuoco e i carabinieri.ma non è stato possibile individuare la.sua posizione precisa perché dotato di un telefono di vecchia generazione. Parlando con lui al telefono si è capito che comunque sentiva le.sirene e che quindi non era distante dalla strada. Una volta individuato, in circa 40 minuti, è stato messo in salvo e riportato alla sua auto.