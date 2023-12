Lite tra "viados": minaccia e ferisce l'altro con un pistola sportiva, 55enne a processo

Al termine di una lite furiosa con un "collega" avrebbe estratto dalla macchina un pistola sportiva e all'urla di "ti ammazzo" lo avrebbe colpito sulla testa, provocandogli delle profonde derite. Denunciato anche per minaccia avrebbe a sua volta querelato il rivale per rapina in quanto, nell'alterco, gli sarebbe stata presa un catenina. Ma il processo a questo italiano 55enne, residente a Conegliano, finirà con un nulla di fatto. Difesa dall'avvocato Marco Furlan l'uomo è stato riconosciuto oggi incapace di intendere e volere al momento in cui avrebbe ferito e minacciato. Il procedimento, che si terrà con il rito abbreviato, è stato rinviato a marzo. Allo stesso tempo all'inizio dell'anno ci sarà anche l'udienza in cui il 55enne è parte lesa per la rapina.

La storia dell'uomo è caratterizzata soprattutto dalla malattia mentale. Un condizione per cui sarebbe stato in cura mentre era residente all'estero ma che una volta tornato in Italia, nel 2018, avrebbe avuto il sopravvento, complice il fatto che il 55enne avrebbe smesso di prendere i farmaci. In preda alle sue crisi si era convinto di essere una donna e aveva cominciato a travestirsi e "battere" le strade del coneglianese. Durante una di “queste” sere sarebbe venuto alle mani con l'altro "viado".

Tornato nel nostro paese l'imputato sarebbe andato a vivere a casa dei genitori che però, nel periodo pre covid, l'avrebbero denunciato per maltrattamenti. In una occasione avrebbe fatto a pezzi tutto il mobilio di casa. «Era roba vecchia - avrebbe detto - distruggendola pensavo di farli un piacere così ne avrebbero comperata di nuova».