Controllati al "Biscione" di Conegliano: in tasca coltelli e pugnali

Controlli straordinari dei carabinieri nella zona del coneglianese nelle ultime 48 ore nel coneglianese. A finire nei guai un 51enne che è stato sorpreso alla guida del proprio motociclo con targa identificativa risultata falsa, un 28enne di origini pakistane che, controllato nella “città del Cima” si è rifiutato di esibire ai militari un documento identificativo, altri due uomini che, controllati nella zona del “Biscione” di Conegliano, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di due pugnali e di un coltello a serramanico.

Una decina le multa al Codice della Strada elevate durante i controlli alla circolazione stradale effettuati con il monitoraggio dall’alto di velivolo del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno: identificate, complessivamente 140 persone a bordo di 122 mezzi. Dalla mattinata di oggi, venerdì 24 marzo, l’attività di controllo dei carabinieri coneglianesi è stata intensificata nel comune di Oderzo, grazie anche all’impiego, in Piazza Grande presso l’hub delle autocorriere e in aree di parcheggio del centro, della Stazione Mobile, veicolo attrezzato in dotazione all’Arma, che farà da raccordo, sino alla serata odierna, tra le varie pattuglie impiegate sul territorio opitergino.