Ladro latitante scovato in un albergo di Conegliano, arrestato

Alloggiava da qualche giorno in un albergo di Conegliano, in via nuova Trevigiana, con altri due uomini, un napoletano ed un bergamasco. E' stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Conegliano, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno, e dai carabinieri della locale Compagnia dell'Arma, un ladro latitante: si tratta di un 56enne di origini rumene che era da tempo ricercato per una pena da scontare di otto mesi. La condanna è dovuta ad una serie di furti ed episodi di ricettazione messi a segno nella provincia di Lodi nel 2013: il sospetto delle forze dell'ordine è che lo straniero e gli altri due uomini si preparassero a mettere a segno furti proprio nell'area del coneglianese. Il 56enne aveva rubato alcuni prodotti alimentari da un centro commerciale del lodigiano, assieme ad altri connazionali. L’arresto rientra in un’operazione di prevenzione condotta ieri dalle Forze dell’Ordine, che ha portato all’esecuzione di circa una sessantina di controlli in città, con tra i controllati anche un marocchino classe 1995, trovato in piazzale Fratelli Zoppas con 3 grammi di hashish.