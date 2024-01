Lutto a Conegliano, docente del liceo Marconi muore a soli 48 anni

Ha suscitato vasta emozione in tutto il territorio del coneglianese la notizia della morte della professoressa Simona Vazzoleretto, 48 anni, di Tezze e sorella di Elisabetta, assessore all'Istruzione di Vazzola. Simona era molto conosciuta per il suo lavoro di docente al Liceo Marconi di Conegliano dove era docente di italiano e latino. Da diversi anni combatteva contro un cancro ma era riuscita a continuare ad insegnare fino allo scorso novembre. Nella mattinata di ieri 26 gennaio, quando all'Istituto Marconi è arrivata la notizia che la professoressa non c'era più, il cordoglio ha coinvolto tutti.

Prima di arrivare al "Marconi" aveva insegnato al Collegio Immacolatadi Conegliano e alla scuola media di Vazzola. Simona Vazzoleretto lascia i genitori, il marito Andrea, i figli Riccardo di 16 anni, Alberto di 15, e i gemelli Emma e Francesco di 9 e la sorella Elisabetta. I funerali si terranno a Tezze martedì 30 gennaio alle ore 15.