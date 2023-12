Esce da lavoro e scompare, ore di apprensione per un consulente finanziario

Lo hanno visto uscire a piedi, giovedì 30 novembre, dall'agenzia finanziaria di Piazza Giorgione per cui lavora, la Azimut, ma, da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie. Diego Perocco, 60 anni, consulente finanziario residente a Castelfranco Veneto è attualmente disperso.

Alto circa un metro e 75 centimentri, corporatura magra e carnagione chiara, ha capelli corti castano scuro e occhi verdi. Privo di tatuaggi e segni particolari, Perocco indossava una camicia azzurra, maglione marrone chiaro, pantalone marrone e un giubbotto blu. Chiunque pensi di poter avere informazioni utili ai fini delle ricerche o di averlo avvistato nelle ultime ore, è pregato di contattare il 112. Perocco è molto conosciuto nell'ambiente del basket veneto per aver guidato come allenatore diverse formazioni in tutto il Veneto, sia a livello maschile che femminile.