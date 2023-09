In auto con hashish, cocaina e marijuana: tre giovani denunciati

Un 26enne alla guida di auto con a bordo il fratello 23enne e un 18enne del posto, sono stati controllati da una pattuglia dei carabinieri la scorsa notte in Via Marconi a Casale sul Sile. I tre giovani sono stati trovati in possesso, nella circostanza, di circa 70 grammi di hashish, 3 di cocaina e 60 di marijuana e un bilancino di precisione, utilizzato presumibilmente per attività di spaccio. Tutti e tre i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nelle scorse ore i carabinieri di Conegliano hanno invece arrestato un 21enne italiano controllato, in stato di alterazione psicofisica, a San Pietro di Feletto. Il giovane alla vista dei militari aveva dato in escandescenze rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nella collutazione. Il 21enne, portato in camera di sicurezza, è stato processato venerdì mattina per direttissima: l'ipotesi di reato a suo carico è di resistenza a pubblico ufficiale.