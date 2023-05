In auto senza revisione e con il libretto ritirato per un incidente: 46enne stangato

Stava guidando in Via Roma a Ponzano Veneto un'auto senza revisione e con il libretto di circolazione ritirato per aver causato un incidente stradale a Trieste. Per un 46enne residente a Ponzano è quindi arrivata una maxi nulta da duemila euro con il conseguente fermo del mezzo per i prossimi tre mesi.

Tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio gli agenti della polizia locale hanno intensificato i controlli su strada e, oltre al caso del 46enne fermato in Via Roma, hanno elevato anche una serie di altre importanti sanzioni, due di queste per eccesso di velocità. La prima nella giornata di giovedì ad un 25enne sorpreso a sfrecciare a 103 chilometri orari lungo Via Sant'Andrà, strada con limite di 50 all'ora. Poche ore più tardi gli agenti hanno fermato anche una 47enne di Salgareda che, sempre in Via Sant'Andrà a bordo di una Fiat 500 stava viaggiando a 97 all'ora con limite di 50 chilometri orari. Infine tra giovedì e venerdì i vigili hanno fermato anche due auto con l'assicurazione scaduta e altri otto veicoli senza revisione.