Controlli sulle strade, trovato automobilista con il tasso alcolico a 3,26

Nella giornata di ieri, 7 aprile, e fino alle prime ore dell'alba di oggi 8 aprile i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e contrasto di reati predatori, al monitoraggio dei principali luoghi di aggregazione giovanile, al controllo di esercizi pubblici ed alla verifica del rispetto delle norme dettate dal codice della strada. Una decina di pattuglie dell'Arma hanno verificato 14 esercizi pubblici, controllati 62 veicoli con 151 persone identificate.

In particolare i militari hanno proceduto a contestare la violazione amministrativa nei confronti di un automobilista 33enne residente nel trevigiano, controllato nel Comune di Vedelago, riscontrato con tasso alcolico pari a 0,09 grammi per litro, un 24enne del posto, controllato in Castelfranco Veneto riscontrato con tasso alcolico pari a 0,21 grammi per litro e un 25enne del posto riscontrato con trovato con un valore di 0,52.

I militari hanno proceduto a carico di tutti i soggetti alla contestazione amministrativa per guida sotto l'influenza dell'alcool con conseguente ritiro della patente di guida. Inoltre hanno proceduto alla contestazione amministrativa a carico di un minorenne ed un 20enne del trevigiano per il possesso per uso personale di 2,1 grammi di marijuana, rinvenuti a seguito di perquisizione personale.

A Vittorio Veneto i Carabinieri del Comando Compagnia hanno accertato inoltre la positività del tasso pari a 3.26 grami per litro e provveduto al ritiro della patente, di un 38enne residente nel trevigiano. L'uomo avrebbe perduto il controllo della propria autovettura e uscito autonomamente dalla sede stradale ha impattato contro un muretto al lati della carreggiata danneggiandola senza riportare significativi traumi.

Nella nottata infine anche a Treviso i militari del Comando Compagnia hanno effettuato il medesimo controllo del territorio deferendo in stato di libertà un 46enne del luogo a seguito del riscontro positivo al test alcolometrico con tasso pari a 0,9, con conseguente ritiro di patente.