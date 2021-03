Rubano il portafoglio a uno studente in corriera: individuati i responsabili

I carabinieri di Col San Martino hanno denunciato un 21enne marocchino e un 19enne italiano per il furto del 9 marzo ai danni di un 15enne di Farra di Soligo che tornava da scuola

I carabinieri di Col San Martino hanno individuato e denunciato a piede libero i due giovani (uno classe 1999 di origini marocchine e l’altro classe 2002, italiano, entrambi residenti nella Marca), ritenuti responsabili del furto ai danni di uno studente di 15 anni avvenuto a Farra di Soligo lo scorso 9 marzo su un autobus Mom della linea 132.

I due ragazzi si erano avvicinati al malcapitato e, mentre uno l’aveva distratto parlandogli, il complice aveva infilato la mano nello zaino del 15enne, rubandogli il portafoglio con all’interno qualche banconota ed alcuni documenti. Lo studente aveva chiesto ai due se fossero stati loro a rubargli il portafoglio, ma entrambi, dopo aver negato, lo avevano aggredirlo insultandolo e costringendolo a scendere dalla corriera per chiedere aiuto. I due sono stati individuati grazie alle riprese dei sistemi di videosorveglianza. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio messi a segno in passato nella zona di Pieve di Soligo.