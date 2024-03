Morto asfissiato in una cisterna, chiesto il rinvio a giudizio per Giovanni Corvezzo

Dentro a quella cisterna utilizzata per la conservazione del vino sarebbe dovuto entrare solo il personale delle ditte specializzate, che vi accede con la maschere e le bombole d'ossigeno. Invece quel giorno Dritan Mecaj, operaio albanese di 43 anni, sposato con un figlio di 14 anni, si era probabilmente introdotto all'interno per effettuare una pulizia attraverso la botola di ispezione che si trova nella parte bassa. Una decisione che gli è costata la vita.

Per quell'incidente sul lavoro, avvenuto nel dicembre del 2022 presso l’azienda agricola vitivinicola Corvezzo Winery di Cessalto (il patron Renzo è stato presidente del calcio Treviso) dove Mecaj era assunto, la Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del legale rappresentante della società, Giovanni Corvezzo, 43 anni di Oderzo.

L'accusa è quella di omicidio colposo: l'operaio avrebbe dovuto indossare i dispositivi di sicurezza ma non li aveva. Così, entrato in un ambiente che aveva il 17% di ossigeno in meno rispetto al normale e un'alta concentrazione di anidride carbonica, l'uomo è andato - come confermato dall'autopsia - in anossia perdendo i sensi prima della morte, che sopraggiunta per asfissia.

La tragedia era avvenuta nel corso della mattina. Mecaj e un collega stavano lavorando su una nuova cisterna in autoclave dell’azienda quando l'albanese era entrato dentro, probabilmente contando di uscire rapidamente. Ma dopo pochi istanti s’è sentito male e non è più riuscito a uscire. La persona che era con lui ha immediatamente lanciato l’allarme al 118 ma ogni tentativo di rianimare Mecaj è risultato inutile. Ora resta solo da attendere la fissazione dell'udienza preliminare.