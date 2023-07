Manovra vicino al rifugio Auronzo, auto fuori strada

Domenica pomeriggio, 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Forcella Longeres nei pressi del rifugio Auronzo, dell’omonimo Comune per la fuoriuscita autonoma di un’auto per un’errata manovra del conducente, rimasto illeso insieme ad una passeggera. I pompieri intervenuti da Cortina d’Ampezzo e da Pieve di Cadore con l’autogrù, hanno predisposto il recupero della vettura uscita di strada in uno dei punti panoramici più belli delle Dolomiti.