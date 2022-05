Esce di casa e scompare: il paese si mobilita per ritrovare Valeria

Sono ore di ansia e grande apprensione a Pieve del Grappa: Valeria Rosato, 88 anni, dopo essere uscita di casa domenica mattina verso le 6.30 non è più rientrata.

Sono stati i familiari a dare per primi l'allarme: la donna vive nella frazione di Crespano e l'ultima volta è stata vista con una tuta grigia e una casacca rosso bordeaux che potrebbe però aver tolto viste le alte temperature di oggi. Ai piedi aveva delle ciabatte beige. Alta un metro e 68, di media corporatura, porta i capelli grigi chiari raccolti e ha occhi marroni. Chiunque pensi di averla vista nelle ultime ore è pregato di chiamare subito il 112. Il sindaco Annalisa Rampin ha lanciato un appello a tutti i concittadini: «Se avete occasione, passeggiate o fate un giro in auto in più per le strade del paese e nei dintorni, guardatevi attorno con attenzione. Speriamo di ritrovare al più presto la signora Valeria». Sul posto sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto insieme al Soccorso alpino, all'elicottero dei vigili del fuoco e alle squadre cinofile di pompieri e soccorso alpino. In arrivo anche una squadra di Topografia applicata al soccorso (Tas) dei vigili del fuoco.