Atleta squalificato per doping, in casa decine di sostanze illegali

Su disposizione della Procura di Busto Arsizio i carabinieri del Nas di Treviso hanno perquisito nei giorni scorsi la casa di un atleta 28enne residente a San Pietro di Feletto, sequestrando un vero e proprio arsenale di farmaci e sostanze dopanti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il blitz è scattato giovedì mattina all'alba. Lo scorso novembre il 28enne trevigiano era risultato positivo ai controlli antidoping svolti da Nado Italia al termine delle finali dei Campionati italiani assoluti di distensione su panca. Il 28enne, per migliorare le sue prestazioni, aveva assunto drostanolone poco prima della gara. Squalificato dalla competizione in provincia di Varese, l'atleta era stato squalificato per i prossimi cinque anni da ogni competizione della Fipe su decisione della procura antidoping. Nei giorni scorsi la nuova stangata con la Procura di Busto Arsizio arrivata ad accusarlo di utilizzo di farmaci e sostanze dopanti, un reato che, in caso di condanna, prevede una pena fino a tre anni di reclusione in carcere. Durante la perquisizione effettuata dai Nas sono stati trovate una trentina di confezioni di testosterone, quasi 150 fiale di "Pure Gold", una decina di altri prodotti sospetti, aghi e siringhe. Tutte le sostanze, messe sotto sequestro dai Nas, erano nel frigorifero dell'abitazione e nella camera da letto del 28enne. Farmaci in gran parte illegali che gli inquirenti sospettano siano stati acquistati dal 28enne online. L'inchiesta continua.