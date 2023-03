In auto con due coltelli e un pacchetto di marijuana: 21enne denunciato

Droga e coltelli nascosti in macchina: i carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un 21enne al volante della sua auto nel comune di Riese Pio X. Durante il controllo del veicolo, i militari dell'Arma hanno trovato due coltelli con lama di 8 centimetri, entrambi sequestrati. Il giovane aveva con sé anche un involucro con della marijuana. Oltre alla denuncia per porto d'armi sarà segnalato all'autorità amministrativa. Nelle scorse ore anche un minorenne residente nel Montebellunese, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di nove centimetri.

Gli altri controlli

Un 24enne di origini marocchine rintracciato a Conegliano è stato denunciato dal momento che aveva già ricevuto il Daspo dal Comune e non avrebbe potuto farvi ritorno. Denunciata, infine, anche una 41enne controllata a Paese che non poteva allontanarsi dal comune di residenza, per ordine dell'autorità giudiziaria.