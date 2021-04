In auto alle 2 di notte con cinque dosi di cocaina: denunciato

Lunedì notte, 12 aprile, un 36enne originario della provincia di Venezia è stato fermato a Roncade mentre era al volante della sua auto con 700 euro nascosti in un pc portatile

Lunedì mattina a Roncade, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio, M.M., 36enne originario della provincia di Venezia che, alle 2 di notte, mentre si trovava alla guida della propria auto, è stato fermato dalla polizia e trovato in possesso di cinque dosi di cocaina, per un totale di circa tre grammi di droga.

Le indagini della polizia giudiziaria hanno consentito di trovare, nascosta all'interno di un computer portatile, anche 700 euro frutto dell'attività di spaccio. Droga e soldi sono stati subito posti sotto sequestro. L’indagato, oltre alla denuncia, è stato sanzionato per la violazione delle norme anti-Covid.