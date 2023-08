Electrolux, anche oggi molti operai non hanno lavorato. L'azienda: «Nessun rischio per il caldo»

«Nonostante l’ondata anomala di caldo di questi giorni, le condizioni di sicurezza sono garantite e non ci sono rischi di sorta per la salute dei lavoratori». A riferirlo, come riportato da Ansa, è la direzione aziendale del sito produttivo, all'indomani dello sciopero di circa 200 lavoratori, che sono usciti prima della fine del proprio turno o non si sono presentati a quello successivo.

L'azienda: «Situazioni gestibili»

«Ci sono - spiegano i vertici - solo situazioni di disagio gestibili correttamente attraverso le procedure puntualmente messe in campo dall’azienda». Intanto, così come mercoledì, anche oggi numerosi lavoratori hanno deciso di non presentarsi a lavoro. Secondo l'azienda, ha "disertato" il 20% degli 800 operai impiegati, quindi poco meno di duecento.