Elena, scomparsa a Torino dal 18 febbraio: «L'abbiamo ritrovata»

Elena Alessandrini, 37 anni originaria di Resana, era partita per il capoluogo piemontese dove sembrava aver trovato lavoro. La Polfer aveva individuato i suoi bagagli in stazione

E' stata ritrovata giovedì 4 marzo Elena Alessandrini, 37enne originaria di Resana scomparsa dallo scorso 18 febbraio. A darne l'annuncio è stata la sorella Elisa su Facebook. I bagagli di Elena erano stati trovati nei giorni scorsi dalla Polfer di Torino. Lunedì scorso i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e ieri, mercoledì 3 marzo, la sorella aveva condiviso sui social un appello a chiunque pensasse di aver visto Elena negli ultimi giorni.

Dopo aver vissuto per due anni in Belgio, Elena era rientrata a Resana il mese scorso. Pochi giorni dopo, giovedì 18 febbraio, la 37enne era partita alla volta di Torino dicendo alla sorella e alla mamma di stare bene e di aver trovato lavoro come cameriera. Da quel momento in avanti, però, nessuno ha più ricevuto sue notizie. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa da centinaia di persone sui social e le sue foto sono state diramate a tutte le forze dell'ordine nella zona di Torino. Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo la bella notizia: «Elena è stata ritrovata».