Investe una bimba in retromarcia: a 3 anni finisce in ospedale in elisoccorso

Poteva avere esiti ben peggiori un piccolo ma pericoloso incidente stradale avvenuto ieri verso le 17.30 lungo via Fermi a Morgano. Una bimba di 3 anni, infatti, è stata improvvisamente colpita in maniera del tutto accidentale da un'auto in retromarcia. Una volta scaraventata a terra la piccola ha subito lamentato diversi dolori, tanto che l'automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi che sono poi giunti sul posto con l'elisoccorso. La bimba, che ha riportato lesioni di media entità, è così stata portata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutti gli accertamenti di rito. Sul posto, poi, anche i carabinieri per verificare le responsabilità dell'uomo alla guida.