Lutto nel mondo dello sport, è scomparso il presidente emerito del Volley Piave

Increduli, sgomenti, profondamente addolorati, solidali con i familiari colpiti da un lutto così grave. I dirigenti, i tecnici, le giocatrici e tutto il mondo della Volley Piave di Farra di Soligo hanno accolto con questi sentimenti la tristissima notizia dell’improvvisa, prematura scomparsa di Daniele Berti, persona molto stimata e di riferimento della società pallavolistica del Quartier del Piave.

«Siamo scossi, storditi per la perdita di un carissimo amico che tanto ha rappresentato e donato alla nostra Volley Piave - affermano il presidente Ino Gerlin, il vice presidente Marco Zabotti e tutto il consiglio direttivo - e che tutti hanno potuto apprezzare per la signorilità del suo tratto, le sue qualità umane, la sua capacità di amare lo sport e di promuoverlo in tutti i suoi più alti significati per la vita della comunità».

«Daniele Berti è stato presidente della Volley Piave dal 2008 al 2013, e prima consigliere dal 2005 - proseguono - un dirigente preparato e attento a tutte le dinamiche societarie e che come accompagnatore seguiva sempre la prima squadra con costanza e dedizione. E’ stato esemplare in tutto, una bella persona, un vero gentiluomo, un appassionato della pallavolo che ha onorato lo sport con il suo comportamento encomiabile, in ogni circostanza, in tutte le sedi».

«A lui dobbiamo l’ideazione e il concreto coordinamento del Torneo dell’Amicizia - Memorial Enrico De Faveri, nato nel 2005 come manifestazione di carattere regionale e che alla quarta edizione del 2009 ha assunto respiro internazionale, dedicato al compianto allenatore Enrico De Faveri, grande amico di Daniele” - proseguono dalla Volley Piave, sottolineando come “la rassegna si collochi ormai ai vertici degli eventi under 17 della pallavolo femminile, proprio grazie al lavoro straordinario di Berti, splendido promotore e tessitore di relazioni sportive a tutti i livelli, di incontri con il territorio, di coinvolgimento e di partecipazione di realtà istituzionali, economiche e sociali». «Abbiamo fisso nella mente il ricordo dell’ultima edizione del Torneo con lui protagonista, la quattordicesima, a settembre 2023 - annotano ancora - perché Daniele era sempre presente, disponibile, attento alle persone e ad ogni esigenza organizzativa e di comunicazione, impegnato a dare il meglio di se stesso e a gestire le situazioni con serietà, equilibrio e armonia».

«Affranti per la sua scomparsa, diciamo infinite grazie a Daniele per tutto quello che è stato e ha fatto di bene per la Volley Piave - concludono - e per tutto il mondo della pallavolo di casa nostra. Non ti dimenticheremo mai, carissimo Daniele, e ti porteremo sempre nel nostro cuore».