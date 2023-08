Tragedia tra i vigneti, agricoltore muore schiacciato dal trattore

Tragedia in un vigneto di Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, in via Scandolera, poco dopo le 12 di oggi, 9 agosto. Un uomo di 75 anni, Vittorio Scarpel, un pensionato residente nella zona, è stato travolto e schiacciato dal trattore con rimorchio che stava guidando. L'agricoltore avrebbe perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore o un guasto meccanico, dopo aver terminato il lavoro tra le rive della sua proprietà. Sono stati i famigliari a dare l'allarme al 118. Quando medico e infermieri del Suem, con elicottero (Falco 2 da Belluno), ambulanza e automedica, sono intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimare l'anziano, purtroppo inutilmente. Ai soccorsi hanno partecipato anche vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Col San Martino che hanno svolto gli accertamenti del caso per chiarire le dinamica della tragedia. Scarpel, secondo quanto ricostruito dai militari attraverso alcune testimonianze, stava scendendo lungo un tratto di strada in cemento, in discesa, alla guida del suo trattore con rimorchio: improvvisamente il mezzo si è ribaltato, schiacciando il pensionato, uccidendolo. Ulteriori accertamenti saranno eseguiti dai tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Intervenuto in via Scandolera anche il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, che ha portato la solidarietà il cordoglio della comunità farrese alla famiglia della vittima, intervenuta sul luogo dell'incidente.