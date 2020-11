Festa in casa con 42 persone, vicini chiamano i carabinieri

Festa in casa con musica ad alto volume, balli e ben 42 giovani presenti: un party clandestino interrotto dai carabinieri di Maserada sul Piave intervenuti su segnalazione di alcuni residenti nella zona di Via Roma.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il blitz risalirebbe ad alcuni giorni fa. L'intervento dei carabinieri è partito a tarda sera da una telefonata in cui i cittadini lamentavano una situazione di assembramento tra giovani all'interno di una casa privata. Le volanti intervenute sul posto hanno sorpreso 42 ragazzi intenti a far festa senza nessun rispetto delle norme anti-Covid. I militari dell'Arma hanno identificato tutti i partecipanti al festino, avviando le pratiche per le sanzioni che, in questo caso, vanno dai 280 ai 400 euro.