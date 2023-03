Colpito da una pesante pedana metallica durante il turno di lavoro, operaio in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro ieri, 29 marzo, a Fontanafredda. Un ragazzo 22enne, A.V., residente a Sacile ma originario di Vittorio Veneto, è rimasto gravemente ferito durante il turno di lavoro. L’episodio, secondo le prime ricostruzione, è avvenuto in una ditta nella zona industriale del paese, la gru Comedil del gruppo Terex. L’operaio, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato colpito da una pesante pedana metallica costringendo l’azienda a chiamare subito i soccorsi.

La chiamata, transitata per il Numero unico di emergenza Nue112, è stata trasferita alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che si è mobilitata per prestare assistenza al lavoratore rimasto ferito. Gli infermieri della Sores hanno mandato sul posto una squadra composta da un’ambulanza, un’automedica - entrambe provenienti da Pordenone - e, vista la gravità del fatto, anche l'elisoccorso. Allo stesso tempo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato in piena sinergia con il personale sanitario. L’equipe medica, una volta arrivata sul luogo dell’incidente, si è occupata del ragazzo che è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.