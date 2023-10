Controlli contro i raid dei ladri, mobilitato anche un elicottero

Controlli sulle strade che proseguono da parte dei carabinieri di Treviso in chiave preventiva per scoraggiare malintenzionati dediti ai furti. Nel primo pomeriggio di oggi, 26 ottobre, un importante ausilio nell'individuare eventuali movimenti di veicoli sospetti in alcune zone residenziali del capoluogo e della periferia di Treviso è stato fornito da un equipaggio del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, che ha svolto una serie di posti di controllo unitamente ai colleghi della Compagnia di Treviso.