Rubano una collanina dal collo di un 77enne, tre persone denunciate

I carabinieri di Villorba hanno denunciato due donne e un uomo originari della Romania con l'accusa di furto con strappo ai danni di un pensionato trevigiano. I fatti risalgono allo scorso 17 maggio: vittima dei tre malviventi un uomo di 77 anni residente a Villorba. La ladra più giovane del gruppo, una 31enne romena, aveva avvicinato il pensionato con una scusa. In pochi secondi la donna ha strappato la collanina al collo dell'uomo che si trovava nel suo giardino di casa, fuggendo a bordo di un'auto con a bordo i due complici. Al pensionato non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri i quali si sono subito messo sulle tracce dei tre banditi in fuga. La testimonianza del 77enne e le immagini delle videocamere della zona hanno permesso ai militari dell'Arma di risalire all'identità dei tre ladri, denunciati a piede libero nelle scorse ore.

Sempre in questi giorni i carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per truffa in concorso una coppia di truffatori con precedenti penali. Si tratta di un 39enne e una 31enne originari della provincia di Napoli che, lo scorso aprile, hanno raggirato un ragazzo di 24 anni residente nel Vittoriese che aveva messo in vendita online la sua attrezzatura fotografica del valore di 4mila euro. I due truffatori si sono fatti spedire tutto il materiale dal 24enne, ovviamente senza pagargli nemmeno un euro. Dopo la denuncia del giovane ai carabinieri, i due truffatori sono stati identificati.