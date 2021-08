Ruba 350 litri di gasolio da un camion in sosta: 34enne denunciato

E' stato incastrato dalle immagini delle videocamere di sorveglianza il camionista romeno di 34 anni che, nella notte dello scorso 20 maggio, ha rubato 350 litri di gasolio da un camion in sosta guidato da un 59enne di Altivole.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il furto è avvenuto in un'area di servizio in zona Fontaniva (provincia di Padova). M.D., queste le iniziali del ladro di carburante, è arrivato al distributore con il suo tir, accorgendosi del camion in sosta guidato dal 59enne trevigiano. A quel punto, invece di fare il pieno alla pompa di benzina, il 34enne ha svuotato gran parte del serbatoio dell'altro camion, utilizzando un tubo con cui ha fatto passare il carburante da un bocchettone all'altro. Il 59enne di Altivole si è accorto del furto subito solo la mattina seguente, informando subito dell'accaduto le forze dell'ordine. Dopo due mesi e mezzo di indagini i carabinieri di Riese Pio X sono riusciti a risalire all'identità del ladro grazie alle immagini delle videocamere posizionate nelle vicinanze dell'area di servizio.