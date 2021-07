Villa Condulmer, coppia di sposi derubata durante il matrimonio

Il giorno più bello della loro vita rovinato da un furto nella loro camera d'hotel, a Villa Condulmer. David e Claudia si sono sposati sabato 24 luglio con rito civile celebrato dal sindaco di Treviso Mario Conte. La data del matrimonio era stata fissata per il 2020 ma, causa Covid, gli sposi hanno dovuto attendere un anno per celebrare le nozze.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il giorno tanto atteso sembrava essere andato nel migliore dei modi. David, 45 anni originario di Trieste vive ormai da diversi anni nella Marca. Sua moglie Claudia, 36 anni, è originaria di Treviso. Il rinfresco di nozze si è tenuto alla Filanda Motta a Mogliano ma, per la prima notte di nozze, gli sposi avevano prenotato cinque suite a Villa Condulmer per loro e gli ospiti più stretti. E' qui che i ladri sono entrati in azione: mentre gli sposi festeggiavano insieme ai loro invitati, i malviventi sono riusciti a introdursi nella suite degli sposi rubando oggetti di valore e regali di nozze per un bottino che si aggira intorno ai 40mila euro. Spariti: un Rolex, gli anelli di fidanzamento, un bracciale di diamanti, i braccialetti che la sposa avrebbe dovuto regalare alle testimoni e una busta piena di contanti regalata da un gruppo di invitati al matrimonio. Rientrati in camera dopo il matrimonio, gli sposi non si sono ovviamente accorti del furto subito. L'amara scoperta è arrivata domenica mattina, 25 luglio. Gli oggetti rubati non erano stati messi all'interno della cassetta di sicurezza. Dell'accaduto sono stati subito informati i carabinieri di Mogliano Veneto che hanno aperto le indagini sul furto. La coppia è in partenza per il viaggio di nozze alle Baleari ma l'amarezza per il furto subito proprio nel giorno delle nozze sarà impossibile da cancellare.