Compra due orecchini da mille euro ma li lascia sul tavolino del bar: derubata

Aveva appena acquistato in un negozio del centro commerciale "I Giardini del Sole" due orecchini del valore di mille euro. Sedutasi al bar dopo lo shopping, ha lasciato per un attimo la merce incustodita sul tavolino ed è stato allora che una donna di 48 anni l'ha derubata. Protagonista del furto, avvenuto a Castelfranco Veneto, una signora di 76 anni. Alzatasi dal bar, aveva lasciato la borsa con gli orecchini sul tavolino. Sono bastati pochi minuti perché la ladra la facesse sparire. I carabinieri di Vedelago hanno rintracciato la 48enne, denunciandola per furto.

Sempre nelle scorse ore un 35enne residente a Vicenza, gravato da precedenti penali, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri di Riese Pio X. Venerdì 29 luglio l'uomo ha rubato vari generi alimentari per un valore di 386 euro dal supermercato "Aliper" in via Castellana. I dipendenti del punto vendita si sono subito accorti del furto, chiamando sul posto i militari dell'Arma. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al supermercato.

Controlli straordinari

Venerdì 29 luglio, a partire dalle ore 17 fino a tarda sera, una quarantina di pattuglie e circa novanta carabinieri di tutte le compagnie del Comando provinciale, hanno effettuato posti di controllo lungo le principali strade del territorio, facendo una ventina di multe per infrazioni al codice della strada, di cui sei per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro di due patenti di guida. Segnalati anche tre consumatori di droga, con il sequestro di cinque grammi di hashish, marijuana e cocaina.