In chiesa spariscono le ostie consacrate: il parroco chiede l'intervento dei carabinieri

C'è un po' di mistero a Valdobbiadene per quanto successo lo scorso weekend a Guia. Ignoti, infatti, hanno rubate le ostie già consacrate custodite nella chiesa parrocchiale locale. Un colpo che è stato poi seguito anche da un altro, questa volta però senza alcun esito, all'Antica Chiesa di San Gregorio dove i ladri hanno prima forzato una porta laterale per poi aprire il tabernacolo trovandolo però vuoto. La stranezza di questi due episodi, evidentemente uniti da un filo conduttore, è il fatto che i malviventi si siano completamente disinteressati degli oggetti di valore presenti nelle due strutture, puntando solamente alle particole. In ogni caso, il furto è stato prontamente denunciato ai carabinieri che ora indagano su quanto accaduto. La preoccupazione del parroco di Valdobbiadene, don Romeo Penon, è però quella che possa trattarsi di colpi attinenti le messe nere ed il satanismo. Un aspetto, se confermato, che di sicuro aprirebbe una brutta pagina di cronaca per tutto il territorio della Marca trevigiana.