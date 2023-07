Duecento piantine di glera rubate dal vigneto, caccia ai responsabili

Il fondo agricolo della famiglia Marcon a Formeniga di Vittorio Veneto è stato razziato per ben due volti dai ladri nelle ultime settimane. I malviventi hanno agito di notte per entrambi i furti, il primo messo a segno circa 15 giorni fa, il secondo invece nelle scorse ore.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sono oltre 150 le piantine di glera rubate dal vigneto della famiglia Marcon, gestito da Antonio e Davide, padre e figlio residenti a Vittorio Veneto. Entrambi i furti avvenuti in Via Pancrazio sono stati denunciati ai carabinieri. Due settimane fa dal vigneto erano sparite una cinquantina di piantine di glera del valore di 5 euro l'una. Non contenti i ladri sono tornati e hanno rubato oltre un centinaio di altre barbatelle dal fondo agricolo. Un danno ingentissimo per la famiglia Marcon, soprattutto per Davide che a 23 anni, dopo il diploma al Cerletti, aveva da poco iniziato il lavoro di imprenditore agricolo coltivando le viti di Prosecco Docg. I Marcon fanno parte della cantina sociale di Vittorio Veneto. L'ipotesi è che ad agire sia stato qualcuno che conosce la famiglia e sapeva che le barbatelle erano appena state piantate e sarebbero state facili da rubare.