Trova la porta aperta, ladro entra e ruba il portafoglio alla padrona di casa

Erano gli ultimi giorni di agosto quando, approfittando di una porta lasciata aperta, un ladro si era introdotto nella casa di una 47enne di Follina, rubandole il portafoglio. Una volta dentro casa il malvivente si era però accorto che la proprietaria era dentro lo stabile, dandosi quindi subito alla fuga a bordo di un'auto.

La proprietaria di casa aveva subito denunciato il furto ai carabinieri di Vittorio Veneto che, grazie ad una serie di riscontri incrociati e alle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno individuato il presunto autore del furto, un 52enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato per furto e ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Una risposta, questa, nell'ambito di una rafforzata attività di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione da parte dell'Arma in una porzione del territorio della provincia di Treviso rivelatasi negli ultimi tempi particolarmente colpita dai ladri.