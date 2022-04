Trattori rubati alla Moro Group, ritrovati in un capannone di Marcon

Sono stati ritrovati all'interno di un capannone di Marcon i tre trattori rubati sabato 9 aprile all’azienda Moro Group di Chiarano. I costosi mezzi agricoli, di cui uno in leasing, erano spariti dalle campagne di Meolo. I carabinieri di Meolo e San Donà di Piave li hanno ritrovati nel corso di altre indagini e ora li riconsegneranno ai proprietari dell'azienda trevigiana.

Il commento

«Dobbiamo ringraziare pubblicamente tutte le forze dell’ordine che, in poche ore, oltre a recuperare i trattori hanno interrotto anche un traffico illecito di gasolio sul nostro territorio» il commento di Antonio Maria Ciri, direttore del Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Il sequestro di 82mila litri di gasolio di contrabbando era stato portato a termine dalle Fiamme gialle di Treviso.

«È bene sottolineare - prosegue il direttore Ciri - che il commercio illegale di carburante è un danno per tutti i cittadini: prima di tutto economico, perché in questo modo vengono evase le accise, cioè le imposte sul prodotto, causando un mancato introito di non poco conto. Ma anche gli inesistenti controlli sulla qualità del gasolio contrabbandato possono diventare un grosso problema poiché spesso questo tipo di carburante, una volta immesso sul mercato, causa danni importanti a veicoli e mezzi. Infine, gli autoarticolati che si prestano al contrabbando non si attengono alle norme di circolazione che, per il gasolio, hanno rigidi vincoli legati alla sicurezza sulle strade. Queste operazioni dimostrano il grande lavoro di prevenzione e controllo che viene fatto sul nostro territorio. Per questo - conclude Ciri - ritengo che il nostro plauso alle forze dell'ordine sia doveroso, poiché il loro impegno garantisce la sicurezza di tutti i consumatori ma anche di chi lavora ogni giorno onestamente e nel rispetto di tutte le regole».