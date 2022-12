Malore nel carcere, muore detenuto trevigiano

Stava scontando una pena di 4 anni e 8 mesi per traffico di droga nel carcere di Venezia: l'altra mattina si è svegliato ed è stato colto da un malore. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico, l'uomo, un 43enne di Gaiarine, è deceduto.

Stavaattendendo il processo d'appello, per dimostrare la sua innocenza. Il dramma si è consumato giovedì mattina, sul quale farà luce la Procura di Venezia. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata giovedì prossimo, per chiarire con precisione la causa dell'improvviso malore. Sono escluse al momento responsabilità di terze persone, ma l'uomo stava bene e la magistratura vuole fugare ogni dubbio. «Tutti si sono attivati in modo tempestivo per cercare di salvarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Attendiamo l'esito dell'autopsia», spiega il suo legale, l'avvocato Giuseppe Basso, che aveva assistito il 43enne in sede processuale insieme all'avvocato Massimo Scantamburlo. Non c'erano stati segnali, anzi quella stessa mattina il 43enne aveva fatto regolarmente colazione. Poi, tornato in cella, si è sentito male. Sono stati gli stessi compagni ad allertare le guardie penitenziarie. Dal carcere di Santa Maria Maggiore è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, però il cuore dell'uomo non ha più ripreso a battere. Sconvolti dal dolore i familiari che abitano a Gaiarine. Cordiglio ai familiari è venuto anche dal sindaco Diego Zanchetta.

II 43enne nel settembre 2021 era stato tra i cinque arrestati di una vasta operazione antidroga eseguita dai carabinieri di Sacile, che avevano smantellato un giro di cocaina e marijuana tra Pordenonese e Trevigiano. Era stato ammesso ai domiciliari e aveva avuto il braccialetto elettronico. Secondo l'accusa era un "braccio esecutivo" del capo spacciatore.