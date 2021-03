Alla guida con un tasso alcolemico sette volte oltre il limite, automobilista nei guai

Era al volante con un tasso alcolemico da record, pari a circa 3,5 gr/l (sette volte oltre il limite) un cittadino romeno di 49 anni, residente a Sacile, che ieri pomeriggio, attorno alle 16, si è reso protagonista di un incidente avvenuto a Gaiarine in via 1° Maggio. L'uomo ha perso il controllo della sua Skoda Octavia che è uscita di strada. Quando gli agenti della polizia locale della sinistra Piave sono giunti sul posto era chiaro lo stato d'ebrezza dell'automobilista che era rimasto fortunatamente illeso nell'incidente. Per lo straniero è scattata una denuncia per guida in stato d'ebrezza, il ritiro della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo, finalizzato al sequestro.