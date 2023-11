Giulia e Filippo, l'auto è transitata in Alto Adige: «Possibile fuga in Austria»

L’auto di Filippo Turetta, sparito dallo scorso fine settimana assieme all’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stata vista passare in Trentino Alto Adige.La Fiat Punto nera del giovane targata FA015YE, secondo le ultime informazioni, sarebbe stata intercettata nel bellunese da un varco elettronico di controllo e lettura delle targhe passando, qualche chilometro dopo, in Alto Adige, tra San Candido e Prato alla Drava. Non si esclude che il mezzo abbia poi proseguito verso il territorio austriaco, distante pochissimi chilometri da questi ultimi due centri.

Sono riprese questa mattina, nell'area tra Vigonovo e Treviso, le ricerche con l'elicottero di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sulla zona si è alzato un elicottero dei vigili del fuoco e una squadra appiedata che prosegue le ricerche a terra. A metà mattina l'incontro di coordinamento tra vigili del fuoco e carabinieri per capire su quali zone concentrare le operazioni e far intervenire, eventualmente, cani molecolari e sommozzatori. Poco dopo mezzogiorno, invece, la famiglia Cecchettin è stata convocata in caserma dai carabinieri.