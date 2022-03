Incendio nella notte, brucia il Gran Bosco dei Fontanassi

Notte di fiamme alle sorgenti del Sile, nel Comune di Vedelago. Dall'1.20 di questa notte, 20 marzo, i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono al lavoro in Via Santa Brigida per domare un imponente incendio divampato nel Gran Bosco dei Fontanassi.

Fiamme alte e un'imponente nube di fumo erano stati segnalati dai residenti della zona, i primi a dare l'allarme. Pochi minuti più tardi i primi soccorritori sono arrivati sul posto. Il rogo, alimentato dalla siccità degli ultimi mesi, ha provocato danni ingenti alla vegetazione, incluso il celebre pioppeto, rendendo molto difficoltose le operazioni di spegnimento.