L'organo della chiesa prende fuoco: matrimonio rovinato a Cessalto

Era il loro momento, quello più atteso di una vita, ma per due novelli sposini la loro giornata di matrimonio è stata sfortunatamente rovinata da un improvviso incendio. Venerdì mattina, infatti, presso la chiesa di Cessalto il motore dell'organo ha improvvisamente preso fuoco inondando tutta la struttura di un denso fumo nero. Sul posto sono perciò dovuti intervenire i vigili del fuoco che fin da subito hanno cercato di aerare l'ambiente, pur con qualche difficoltà visto che non sono presenti finestre. Nessuno è comunque rimasto ferito, ma sicuramente per tutti i presenti quella di oggi sarà una giornata difficilmente dimenticabile.