Cortocircuito in cucina, le fiamme avvolgono un appartamento

Paura, domenica mattina nei pressi di via Sant'Antonio a Montebelluna, per un grave incendio che in pochi minuti ha avvolto il pianoterra dell'abitazione del 64enne pensionato A.M. Il rogo è divampato in cucina all'alba, verso le 5.30, a causa di un cortocircuito che ha interessato la presa del frigorifero. Le fiamme hanno in poco tempo interessato diverse stanze dell'immobile e un denso fumo nero ha in breve avvolto tutta l'area circostante, tanto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire indossando le maschere antigas. Fortunatamente nell'incendio nessuno è rimasto ferito, ma i danni all'edificio sono purtroppo comunque consistenti. Sul posto, in ogni caso, si sono poi portati anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.