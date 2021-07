Cortocircuito al freezer, la casa prende fuoco: intossicati una 86enne e il badante

L'incendio si è scatenato nella mattinata di sabato in via Trevisanato a Mogliano Veneto rendendo completamente inagibile l'immobile

Momenti di paura sabato mattina in via Trevisanato a Mogliano Veneto. Un incendio è difatti improvvisamente divampato all'interno di un'abitazione a causa di un cortocircuito di un elettrodomestico, il freezer. La proprietaria dell'appartamento, una 86enne, è stata poi portata in pronto soccorso per un principio d'intossicazione, così come il suo badante 51enne F.C. L'abitazione, purtroppo, al momento risulta inagibile a causa dei danni subiti dalle fiamme.