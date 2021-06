Tamponamento tra 3 tir in autostrada, code e feriti in A4

Traffico rallentato in A4 per un incidente tra mezzi pesanti. È successo mercoledì 23 giugno, verso le 12.30, nel tratto di autostrada tra San Stino e Cessalto, in direzione Venezia. Un tamponamento a catena fra tre tir, che ha creato ben presto incolonnamenti e ha costretto il personale di Autovie Venete a predisporre l'uscita obbligatoria a San Stino per i veicoli provenienti da Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e Suem 118. I conducenti sono usciti sulle proprie gambe, ma due in particolare sono stati portati al pronto soccorso per lievi ferite.

Gallery