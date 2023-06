Auto finisce contro un calesse, conducente sbalzato: grave il passeggero

Nuovo incidente sulle strade della provincia di Treviso: coinvolti un'auto e un calesse su cui stavano viaggiando il conducente del cavallo e un passeggero. Una scena a dir poco insolita quella che i soccorritori del Suem 118 e i carabinieri di Spresiano si sono trovati davanti domenica mattina in Via Carducci dove, poco prima delle 8, una Ford guidata da un automobilista 60enne residente a Spresiano è finita contro la carrozza per cause ancora in corso di accertamento.

L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo: il conducente del calesse, un 76enne di Carbonera è stato sbalzato sull'asfalto riportando ferite fortunatamente lievi, mentre il ferito più grave è il passeggero della carrozza, un 63enne di Breda di Piave trasportato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I militari dell'Arma sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.