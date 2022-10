Incidente in Friuli: grave un motociclista, illesa una trevigiana

Versa in gravi condizioni un uomo di circa 60 anni di età che, verso le 13 di oggi, lunedì 10 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Coseano, in provincia di Udine. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Udine, mentre viaggiava su una moto, lungo la strada regionale 464, tra Cisterna e Silvella, ha impattato contro una vettura guidata da una trevigiana di 25 anni ed è caduto rovinosamente a terra sull'asfalto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. L'uomo, che ha riportato un serio trauma alla testa e diversi traumi alla schiena, è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni. Presenti i vigili del fuoco.