Auto si ribalta, conducente finisce in pronto soccorso

Senza fine la lunga scia di incidenti sulle strade della Marca: l'ultimo in ordine di tempo è avvenuto sabato mattina, 8 luglio, a Posmon di Montebelluna poco dopo il supermercato Cadoro. L'automobilista al volante dell'auto ha perso il controllo del mezzo dopo una curva nelle vicinanze di Via San Carlo, finendo ruote all'aria. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, gli agenti della polizia locale di Montebelluna che hanno regolato il traffico e il personale del Suem 118 che ha trasportato l'automobilista in ospedale a Montebelluna dove gli sono state fornite le cure del caso. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di sabato mattina, disagi alla viabilità, deviata durante le operazioni dei soccorritori sul luogo dell'incidente.