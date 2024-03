Auto capovolta in A27 dopo lo scontro con un furgone, disagi al traffico

Non ha fortunatamente causato feriti gravi l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 11 marzo, lungo l’autostrada A27, in direzione Venezia, tra il casello di Treviso sud e Mogliano. Un’auto si è capovolta su un fianco dopo lo scontro con un furgone: illesi fortunatamente i due autisti. A prestare soccorso una squadra della centrale per mettere in sicurezza i mezzi con il supporto dei colleghi in quel momento in transito con un autobus sull’autostrada. Sul posto anche carabinieri e personale sanitario del Suem 118.

Il secondo intervento, invece, ha riguardato l’incendio di un’autovettura davanti la chiesa di Badoere. L’autista alla guida dopo essersi accorto delle fiamme ha immediatamente parcheggiato per uscire dal mezzo e allertare i soccorsi. Al lavoro per spegnere le fiamme una squadra dei vigili del fuoco di Treviso con Castelfranco in supporto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.