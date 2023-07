Ciclista cade in discesa sul Grappa, soccorso dal Suem e accompagnato in ospedale

Intervento di medico e infermieri del Suem 118, nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, all'altezza del terzo tornante di strada Generale Giardino a Borso del Grappa, per soccorrere un ciclista caduto da solo scendendo dal massiccio del Grappa. Attivati dalla centrale operativa di Treviso, sul posto sono intervenute automedica e ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV da Pieve del Grappa. Il ciclista é stato soccorso in prima battuta dall'autista di un piccolo van di un noleggio con conducente. Il mezzo stava scendendo dalla stessa strada e che ha visto la scena, intervenendo immediatamente. Una volta arrivati sul posto, medico e infermieri del servizio Suem hanno stabilizzato e trattato il ferito, per accompagnarlo all'ospedale di Montebelluna con una sospetta frattura di polso ed escoriazioni varie.

In mattinata, un altro incidente si è verificato poco prima delle 8 a Riese Pio X, lungo via Visentin. Una donna di circa 60 anni, in sella ad una bici, è stata travolta da un'auto in transito, riportando varie lesioni. La malcapitata non ha perso conoscenza ma è stata accompagnata in ospedale a Treviso, dall'elicottero del Suem 118, per essere sottoposta alle cure del caso. A svolgere i rilievi di legge la polizia locale del Corpo della Marca occidentale.