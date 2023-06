Cade con la moto lungo i tornanti del monte Grappa, ferito un 41enne

Stava percorrendo in sella alla sua moto, una Bmw, la strada Generale Giardino che sale verso il monte Grappa ma tra il primo ed il secondo tornante ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Grande spavento ma fortunatamente lesioni non gravi per C.G., un 41enne di Tribano (Padova), sfortunato protagonista di questo incidente avvenuto alle 9.30 di oggi, sabato 17 giugno. Il motociclista è stato soccorso dal Suem 118 di Pedemontana Emergenza ODV. Il 41enne, raggiunto dall'equipe medica ed infermieristica e supportati da un mezzo con i volontari di Pedemontana Emergenza ODV, é stato valutato e trattato dal medico e dagli infermieri, per poi essere trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna per i controlli del caso. Annullato intervento dell'elisoccorso di Treviso, non necessario date le lesioni del paziente che non è in pericolo di vita.