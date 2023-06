Continua la strage sulle strade della Marca: moto fuori strada, morto sul colpo

Ancora una tragedia della strada nella Marca. Alle 13.50, in via Cadore a Caerano San Marco, un motociclista, dic ui non sono ancora state rese note le generalità, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato fuori strada, perdendo la vita sul colpo. Medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna. La strada è interdetta al traffico. E' la 36esima vittima della strada in provincia di Treviso nel 2023, la nona negli ultimo otto giorni (un quarto delle croci totali).